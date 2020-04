COVID-19 : LES AGRICULTEURS ONT BESOIN DE MAIN D’ŒUVRE

Mobilisons-nous pour sécuriser nos assiettes ! C’est le mot d’ordre lancé par le site wizi.farm. L’opération s’appelle « Des bras pour ton assiette » et elle est orchestrée en partenariat avec Pôle Emploi et l’Anefa, l’Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture.

Son objectif : mettre en relation gratuitement les employeurs qui ont besoin de main d’œuvre pour des travaux agricoles et viticoles et les travailleurs disponibles pour les tâches demandées.

Mise en relation

Sur Mission.wizi.farm, demandes et offres sont enregistrées pour une mise en relation.

Vous êtes agriculteur et vous voyez arriver les travaux de printemps (la récolte, les semis ou toutes autres activités saisonnières) approcher à grand pas ? Mais avec le Covid-19 la main d’œuvre saisonnière prévue ne peut plus venir ?

Vous avez du temps libre et vous êtes prêt à aider ? Pour quelques heures ou plus, au champ, au verger ou sur l’exploitation… Pas besoin d’un bac+5, vos deux bras suffisent !

« En ce temps de crise, » précisent les responsables de la plateforme, « toute l’équipe se mobilise afin de rester solidaire face au coronavirus ».

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet du Département eureennormandie.fr.