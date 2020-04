LE DÉPARTEMENT DE L’EURE VOUS OFFRE L’ACCÈS A LA MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE DE L’EURE

Habituellement réservée aux Eurois fréquentant une bibliothèque, la médiathèque numérique est un service offert par le Département de l’Eure. La collectivité étend aujourd’hui son accès à tous les habitants. Durant la période de confinement sanitaire, les Eurois peuvent s’inscrire à ce service gratuitement et très facilement : il suffit de remplir un formulaire et vous obtiendrez votre code d’accès personnel.

Cet abonnement à la médiathèque numérique de l’Eure vous donnera accès à du contenu médias diversifié et de qualité :

4 500 films

10 000 ouvrages

10 000 titres musicaux

des revus et magazines

un espace jeunesse

des cours (langues, informatique, soutien scolaire), notamment Lumni, la plateforme éducative de FranceTV

des programmes d’auto-formations

Chaque jour, les bibliothécaires confinés mais toujours aussi passionnés, vous proposent :

leur coup de cœur,

des animations thématiques,

des nouveautés, etc.

Les contenus numériques sont disponibles en streaming via une connexion internet et ce quel que soit le support : ordinateur, tablette, smartphone. Afin de permettre à tous de profiter de cette offre exceptionnelle, chaque Eurois sera limité à quatre vidéos et quatre supports presse, dans le mois.

Un fois le confinement terminé, les Eurois pourront prolonger leur accès à la médiathèque numérique. Pour cela, rien de plus simple. Il suffira de se rendre dans une bibliothèque proche de chez vous pour obtenir un nouvel identifiant et mot de passe.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet eureennormandie.fr.