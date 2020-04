La Ville de Mantes-la-Jolie, en lien avec les autorités de santé, a souhaité accompagner l’initiative de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du Mantois (CPTS) dans la création d’un Centre territorial ambulatoire «Covid 19» qui a ouvert aujourd’hui au sein de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers Croix Rouge Française. Il est accessible uniquement sur rendez-vous.

Pour soulager en amont les services des urgences des hôpitaux, le 15 et désengorger les consultations de ville tout en évitant la contamination, la Ville de Mantes-la-Jolie a souhaité accompagner l’initiative de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du Mantois (CPTS) en créant un Centre territorial ambulatoire «Covid 19». Grâce à une étroite collaboration avec Cécile Dumoulin, Présidente du Conseil de Surveillance de l’Hôpital François-Quesnay, avec les médecins de ville et les autorités de santé, ce centre a ouvert aujourd’hui au sein de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (Ifsi), mis à disposition par la Croix Rouge Française.

Le Centre territorial, dans lequel aucun dépistage n’est effectué, fonctionne uniquement sur rendez-vous du lundi au samedi, entre 9h et 18h. Aucun accès direct n’est possible. Il s’agit en effet d’assurer les bonnes conditions d’accueil et notamment d’empêcher les rassemblements devant la structure. Pour obtenir un rendez-vous, il est indispensable de consulter son médecin traitant ou tout autre médecin d’un cabinet médical du territoire ou bien d’appeler le 15. Le centre a vocation à accueillir uniquement les personnes susceptibles d’être touchées par le Covid-19 avec les symptômes suivants : fièvre et toux, une éventuelle perte du goût ou de l’odorat, une fatigue inhabituelle, un manque de souffle, etc. Trois boxes ont été aménagés pour des consultations confidentielles ainsi qu’une salle d’attente respectant les consignes de distanciation sociale. Des médecins et des infirmiers se relaient pour assurer la prise en charge des patients. Les mesures d’hygiènes obligatoires et très strictes sont assurées par les professionnels soignants et les services de la Ville. En fonction de l’évolution des besoins, l’amplitude horaire des consultations sera augmentée. Le bâtiment, sous alarme, est gardienné et aucun matériel n’y est stocké.

« Je tiens à remercier particulièrement les médecins, les infirmiers, l’Ifsi de Mantes-la-Jolie et la Croix Rouge française et les professionnels de santé à l’initiative de ce centre ainsi que les bénévoles et l’ensemble des agents municipaux qui se sont mobilisés dans les conditions difficiles pour permettre l’ouverture de cet équipement », a rappelé Raphaël Cognet, Maire de Mantes-la-Jolie.

Afin de permettre le fonctionnement du centre dans le temps, la ville fait appel à celles et ceux qui pourraient apporter une contribution matérielle à travers des dons : blouses, masques, lunettes, désinfectant de surface, draps de consultation, etc. Pour ce faire, vous êtes invités à prendre contact via l’adresse mail covid@manteslajolie.fr.