COVID-19 : 1200 TABLETTES NUMÉRIQUES POUR LES ENFANTS DE L’ASE 78/92

Les services éducatifs et de solidarité des Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines se mobilisent pour équiper les mineurs confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance de 1 200 tablettes numériques wifi. Cette initiative vise à permettre aux jeunes de poursuivre leur scolarité en ayant accès aux Environnements Numériques de Travail (ENT) et maintenir un lien social via la possible communication par messages ou vidéos avec leurs familles.

Ces équipements sont mis à disposition par les deux collectivités grâce à leur opérateur public interdépartemental, Seine-et-Yvelines Numérique, qui a pu répondre au besoin en un temps record grâce à son expertise dans le domaine du numérique pour l’éducation.

C’est ainsi 1 200 tablettes sur les 2 départements qui sont déployées auprès des familles d’accueil, dans les hôtels sociaux et en établissements.

La distribution de ces équipements a débuté la semaine du 23 mars 2020 auprès des assistants familiaux. Elle s’est poursuivie la semaine du 30 mars dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines. L’opérateur Seine-et-Yvelines Numérique réalise les interventions nécessaires dans ces établissements pour assurer les connexions wifi ainsi que l’installation de logiciels ludiques.

Les assistants familiaux des territoires alto-séquanais et yvelinois sont invités à venir récupérer les tablettes aux sièges respectifs des Départements, sur rendez-vous, tandis que les structures spécialisées bénéficient d’une livraison des équipements.

Ainsi, les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine se mobilisent pour poursuivre leur mission d’Aide Sociale à l’Enfance pendant la période de confinement et accompagner au mieux les mineurs qui leur sont confiés.