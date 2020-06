MANTES-LA-JOLIE : VENTE ET CONSOMMATION D’ALCOOL INTERDITES SUR LA VOIE PUBLIQUE APRÈS 21H30

La consommation excessive d’alcool créé une série de troubles à l’ordre public qui sont de plus en plus dommageables. Pour agir contre ce phénomène, Raphaël Cognet, Maire de Mantes-la-Jolie, vient de prendre un arrêté interdisant en soirée la vente à emporter et la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.

Celles-ci sont désormais interdites de 21h30 à 5h du matin, tous les jours de la semaine, sur l’ensemble du territoire communal. Les infractions à cet arrêté pourront être constatées par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique et feront l’objet d’un procès-verbal pouvant aller jusqu’à une fermeture administrative.

« Nombre de riverains m’ont fait part de leur ras-le-bol face à toutes les conséquences provoquées par des gens en état d’ébriété », explique Raphaël Cognet. « Il faut agir parce que ces personnes se mettent en danger et mettent en danger les autres. »

Depuis la fin du confinement, les forces de l’ordre font en effet état d’une recrudescence des constats d’ébriété, touchant de plus en plus les mineurs. Les services de la propreté remarquent également plus de détritus dangereux pour la sécurité des piétons. Enfin, la consommation excessive d’alcool rend les consommateurs agressifs, nuit à leur santé et occasionnent des désordres matériels.

Ces interdictions ont donc pour objectif de prévenir et de sanctionner ce type de comportement, afin d’assurer la sûreté et la tranquillité des espaces publics. Elles ne s’appliquent pas aux débits de boissons légalement installés ni à leurs terrasses, ni aux manifestations locales où la vente et la consommation d’alcool ont été autorisées.