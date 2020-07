GPSEO : RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE AUX MUREAUX

La Médiathèque communautaire aux Mureaux ouvre ses portes au public dès aujourd’hui. Chacun peut à nouveau accéder aux collections mais des restrictions persistent afin de garantir l’application des règles de sécurité sanitaire et la sécurité du public.

La Médiathèque est ouverte les mardis, jeudis et vendredis de 16h à 18h et les mercredis et samedis de 14h à 18h.

Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans et le temps de présence est limité à 30 minutes, uniquement pour le choix et l’emprunt de documents.

Les salles de travail, et l’espace multimédia restent fermés.

Les revues sont disponibles uniquement à l’emprunt, sur réservation ou par l’intermédiaire des bibliothécaires.

Le service drive est maintenu, on peut ainsi réserver jusqu’à 50 documents, et venir les chercher, sans rendez-vous, pendant les horaires d’ouverture.

L’accueil téléphonique propose toujours l’aide aux réservations, des conseils personnalisés et des sélections thématiques.

Le musée numérique est ouvert au public, uniquement sur réservation, par groupe de 6 personnes maximum.

Ce fonctionnement est valable jusqu’au 1er août, date de la fermeture estivale de la Médiathèque.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet gpseo.fr.