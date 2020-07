YVELINES : LE DÉPARTEMENT ACCOMPAGNE LE CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES POUR L’ACHAT D’UN ROBOT CHIRURGIEN

La santé est un enjeu de territoire. C’est pourquoi le Département des Yvelines investit énormément afin de faciliter l’accès aux soins à tous. Comme c’est le cas au CH de Versailles avec une subvention de 1,4 M€ pour l’acquisition d’un robot chirurgien de précision.

Il porte le nom du plus célèbre artiste inventeur italien de la Renaissance. Le DA VINCI X est un robot chirurgical dont les caractéristiques techniques permettent de diminuer les risques de saignement, de transfusion, d’infections et les douleurs opératoires grâce à une vision 3D permettant un agrandissement par 10. Un atout indéniable pour les hôpitaux qui disposent d’un tel outil, mais onéreux, plus de 2 M€ HT. Sur les 134 en service en France, la majorité se trouve dans les établissements privés.

En Ile-de-France, seul un établissement public est équipé en dehors de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP) : l’hôpital Foch à Suresnes (Hauts-de-Seine). C’est pourquoi le Conseil départemental des Yvelines a voté l’attribution d’une subvention de 1,4M€ au centre hospitalier de Versailles qui pourra donc obtenir le DA VINCI X (coût total de 2,09 M€ HT). « C’est un vrai plus pour le Groupement Hospitalier Territorial (GHT) sud Yvelines », explique Ghislain Fournier, conseiller départemental rapporteur de la proposition. En effet, l’hôpital public constate une fuite de 50% des patients éligibles à ce type d’opération. Acquérir un tel outil, c’est aussi permettre une qualité de soin à tous les Yvelinois.

Le Département investit de manière conséquente sur la question de la santé. Au sein du budget 2020 voté le 31 janvier dernier, ce sont près de 10,5 M€ qui sont dédiés à la santé, majoritairement prévus pour aider financièrement les communes pour la création et la construction de maisons médicales. Ces établissements sont eux-mêmes issus d’un plan de santé qui permettra l’édification avant 2022, de vingt maisons médicales financées à hauteur de 32M€ par le Département, réparties sur l’ensemble du territoire.

