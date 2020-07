JOURNAL JEUDI 02 JUILLET 2020 00:00 / 12:02 1X

TITRES:

– Fait divers à Mantes la Jolie : un homme écope de 30 mois de prison pour violence et agression sexuelle.

– Région : les entrepreneurs de l’Economie sociale et solidaire peuvent candidater pour bénéficier d’un accompagnement d’entreprises.

– Carrières sous Poissy : la mer de déchets est nettoyée à 65 %.

– Interview de Thierry Gonnot, délégué syndical de la CGT Renault Flins, Marc Jammet, conseiller municipal d’opposition à Mantes la Jolie, et Tarik Mouammine, délégué syndical de la CGT Adient à Rosny. Ils reviennent sur la situation à Renault Flins et l’usine de sous-traitance Adient.