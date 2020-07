JOURNAL VENDREDI 03 JUILLET 2020 00:00 / 8:02 1X

TITRES :

– Fait divers à Heudebouville, plusieurs mois de prison pour les voleurs de l’écoparc.

– A13, un camion couché sur l’autoroute.

– Interview de Marine Auffray, guide et assistante de la gestionnaire du château de Bizy à Vernon. Réouverture du château et exposition à partir du 4 juillet.

– Interview de Stéphane Valence, conseiller délégué des sports, de la jeunesse et de la vie associative à Gasny. Fête foraine du 4/07 au 19/07. HH

– Informations près de chez vous.