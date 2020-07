JOURNAL MARDI 07 JUILLET 2020 00:00 / 11:04 1X

TITRES:

– Fait divers à Juziers : un homme a menacé ses voisins avec un fusil pour cause de tapage nocturne.

– Education : l’application Plume propose des cahiers de vacances en ligne.

– Environnement : l’Office national des forêts renforce ses patrouilles dans les massifs.

– Loisirs : protocole plus souple pour les piscines du Grand Paris Seine et Oise.

– Interview de Bernard Landais, aide-soignant à l’Hôpital de Mantes la Jolie, et de Raphaël Cognet, maire de la ville. Ils reviennent sur la campagne de dépistage du Covid 19 menée par l’Agence Régionale de Santé.