Les 11 et 12 septembre, vous pourrez vous rendre à la 11ème édition du festival Rock in the Barn à la ferme de Bionval, au coeur du Vexin normand. Pour cette nouvelle édition la recette reste inchangée : une programmation mêlant têtes d’affiche et étoiles montantes dans un cadre bucolique et hors du temps. Au programme de cette 11ème édition : une vingtaine de groupes venus de France et de l’étranger et de la nourriture et des boissons locales.

Pour vous rendre au festival n’oubliez pas votre masque.

Vous retrouverez le programme complet du festival sur le site internet www.rockinthebarn.com