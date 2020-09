VERNON : UN REPAS AU RESTAURANT OFFERT À TOUS LES PLUS DE 65 ANS

Le pays traverse une crise sanitaire sans précédent et le gouvernement a dû prendre des mesures inédites de sécurité sanitaire. Plus que jamais, la question du « vivre chez soi » est centrale et le maintien à domicile et le lien social sont des enjeux de société et de santé.

La Ville de Vernon, très attentive à la qualité de vie de ses seniors, y a contribué fortement en mettant en place un service de portage de repas ouvert à tous, un service Transport à la Demande élargi, un service de livraison de courses et une plateforme d’appel de soutien des seniors pendant ces semaines difficiles.

A ce jour, le virus circule toujours et pour lutter contre sa propagation, l’Etat impose des protocoles stricts pour beaucoup d’actes de la vie quotidienne. Plus particulièrement, les consignes sanitaires concernant les restaurants et les lieux de restauration collectives ne permettent pas de maintenir les repas annuels à l’Espace Philippe Auguste dans des conditions sanitaires sécurisées.

Toutefois, rompre avec l’isolement, s’épanouir dans des activités variées restent des objectifs important de la municipalité.

Ainsi, la municipalité a décidé, à titre tout à fait exceptionnel, d’offrir un “bon restaurant” d’une valeur de 30€ à ses seniors (+65 ans) qu’ils pourront utiliser dans les restaurants vernonnais partenaires de cette opération. Cette action est également une manière très concrète de soutenir les commerçants et de préserver la vitalité du centre-ville.

Les personnes déjà inscrites aux repas n’ont aucune démarche à effectuer et les personnes qui ne sont pas encore inscrites doivent venir s’inscrire au CCAS avant le 30 octobre munie d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.