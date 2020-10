BPM MAGAZINE KIWANIS CLUB – 26 SEPTEMBRE 2020 00:00 / 22:07 1X

L’association KIWANIS CLUB de VERNON

BPM reçoit L’Association du Kiwanis Club Vernon. Retrouvez son président Patrick Ridou. Le club Kiwanis est un club service animé par des hommes et des femmes, une organisation mondiale de bénévoles, responsables et de bonne volonté désirant construire un monde meilleur. Il est le plus vieux club service au monde.