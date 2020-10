JOURNAL LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020 00:00 / 10:18 1X

De gauche a droite : Gérard Derouin Sous-Préfet de Mantes la Jolie, Raphaël Cognet Maire de Mantes La Jolie, Raphaël Sodini, préfet délégué pour l’égalité des chances, au micro Nadia Hai, ministre déléguée chargée de la Ville et Michel Vialay Député de la 8 eme circonscription des Yvelines lors d’une table ronde organisée durant le Forum de l’emploi à Mantes-la-Jolie.

TITRES:

– Fait divers : un homme a été arrêté pour incendies volontaires aux Mureaux.

– Les Mureaux : le salon E-tonomy revient mercredi et jeudi au Campus.

– Limay : des professeurs du lycée Condorcet étaient en grève vendredi.

– Interview de Nadia Hai, ministre déléguée chargée de la Ville. Elle revient sur son déplacement au Forum de l’emploi et sur le thème de l’orientation et de l’emploi des jeunes des quartiers prioritaires de la ville.

– Interview de Christiane Ruiz Jankovic, créatrice du Salon arbustes. Elle revient sur l’édition de cette année qui se déroule à Mantes la Jolie.