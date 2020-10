MANTES-LA-JOLIE : SALON DU MARIAGE

Le Salon du mariage aura lieu du 2 au 4 octobre au Parc expo de Mantes-la-Jolie. Il s’agit d’un rendez-vous incontournable pour tous les futurs mariés. Vous retrouverez sur un seul et même lieu tous les prestataires qui subliment cet événement fort en émotions : traiteurs, coiffeurs, esthéticiennes, bijoutiers, photographes, etc. Bien entendu, seront également présents les exposants de robes de mariées, costumes et accessoires indispensables.

Vous avez rendez-vous vendredi de 17h à 21h, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h.

Vous pourrez voir jusqu’à 3 défilés par jour.

L’entrée et le parking sont gratuits.

Pour plus de renseignements appelez le 06 84 43 54 90 ou envoyez un mail à eurelasam@orange.fr