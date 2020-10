LA CARAVANE « TOUS AIDANTS » SE POSE DANS LES YVELINES

Il faut renforcer l’orientation des familles et proches aidants. Des solutions existent (soutiens psychologiques, groupes de paroles, aides financières pour solliciter des services d’aide à domicile ou des accueils de jour…) mais les aidants manquent encore de repères. La Caravane sera dans les Yvelines début octobre pour répondre à toutes les questions.

A l’initiative de la Compagnie des Aidants et des institutions yvelinoises réunies au sein de la Conférence des financeurs pour la prévention de la perte d’autonomie (l’Etat, le Département, les caisses de retraites, la MSA,…), la Caravane « Tous Aidants » fera halte à Versailles et à Mantes-la-Jolie début octobre.

Des équipes seront présentes pour informer et orienter les aidants, les professionnels de santé et du médico-social et enfin les employeurs car être aidant peut affecter la vie professionnelle.

Cette Caravane va relayer des informations sur l’ensemble des réponses existantes et la prise de conscience d’un soutien nécessaire aux familles et proches aidants. Une étape importante sur le territoire qui compte près de 234 000 personnes qui soutiennent un proche âgé, malade ou en situation de handicap.

La caravane sera présente les 5 et 6 octobre, de 9h30 à 19h sur le parvis de la Gare de Versailles Chantiers : 4 rue de l’Abbé Rousseaux et les 7 et 8 octobre, de 9h30 à 19h au Centre hospitalier François Quesnay : 2, Boulevard de Sully à Mantes-la-Jolie.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.yvelines-infos.fr.