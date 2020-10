JOURNAL MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 00:00 / 10:13 1X

Le Salon Créateurs et Producteurs d’Aubergenville, les 26 et 27 octobre 2019 (photo Rotary Club d’Aubergenville Seine-Mauldre).

TITRES :

– Fait divers : le centre de vie sociale Aimé Césaire a été incendié à Mantes la Jolie.

– Yvelines : les policiers du département protestent contre les violences dont ils sont victimes.

– Santé : la campagne de dépistage contre le cancer du sein est en cours.

– Poissy : un immeuble destiné aux commerces et entreprises devrait voir le jour en 2023.

– Interview de Gérard Rolland, président du Rotary Club d’Aubergenville Seine-Mauldre. Il présente le Salon des Créateurs et Producteurs, qui se déroule samedi 17 et dimanche 18 octobre.