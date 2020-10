MANTES-LA-JOLIE : PARLONS TERROIR

La 10e édition de Parlons Terroir s’installera samedi, place Saint-Maclou. Ce sera l’occasion d’aller à la rencontre de nombreux exposants et producteurs passionnés.

Nos habitudes alimentaires évoluent. Depuis ces dernières années, plus soucieux de notre alimentation, nous nous tournons de plus en plus vers des produits frais, sains et de préférence, cultivés dans le respect de la tradition. L’événement « Parlons Terroir », qui est organisé depuis 10 ans par la Ville, se met au service de vos papilles et vous promet de belles rencontres gustatives. Il y en aura pour tous les goûts !

Au programme de cette 10e édition : des cours de cuisine, un atelier “Pêche à la truite”, un atelier “Pressoir à pommes” ou encore un bar à soupe.

Vous avez rendez-vous samedi de 9h30 à 18h30 Place Saint-Maclou. C’est gratuit, vous aurez 3h de stationnement gratuites dans les parkings souterrains du Centre-ville. Le Port du masque sera obligatoire et vous devrez respecter les règles sanitaires en vigueur.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.