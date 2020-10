GPSEO : LES VACANCES SCIENTIFIQUES DE LA TOUSSAINT

À chaque vacance scolaire de la région parisienne, le Parc Aux Etoiles propose, pour les familles, des activités scientifiques.

Lors des vacances de la Toussaint 2020, le Parc Aux Etoiles délocalise ces actions au Théâtre de la Nacelle à Aubergenville.

Trois types d’animation seront proposés pour les petits et les grands : des ateliers scientifiques pour les enfants de 5 à 17 ans, des séances de planétarium pour les enfants et les adultes et des visites virtuelles du musée numérique.

Les après-midi du lundi au vendredi lors des vacances de la Toussaint, le Parc Aux Etoiles vous propose également de participer à des séances de découverte de la voute céleste.

Ces animations accessibles aux adultes comme aux enfants dès 6 ans vous feront découvrir le ciel nocturne du soir, vous apprendront à repérer et à retracer certaines constellations visibles en cette saison et enfin le médiateur scientifique vous contera une des mythologies pouvant être placée dans les constellations de l’hémisphère Nord.

Vous retrouverez le programme complet sur le site internet gpseo.fr.