JOURNAL VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 00:00 / 10:27

A gauche le lieutenant-colonel Etienne du Fayet de la Tour, et à droite Jérôme Filippini préfet de l’Eure lors de la conférence au profit des correspondants-Défense du canton d’Evreux et alentours.

TITRES:

– Fait divers : à Sainte-Opportune-la-Mare, un automobiliste succombe d’un malaise.

– Giverny et Tilly : la 3ème édition des journées normandes le samedi 17 octobre.

– Val d’Hazey : une soirée jeux vidéo pour parents et enfants ce vendredi.

– Vernon : programme de la journée à la Manufacture des Capucins dimanche 18 octobre.

– Interview d’Etienne du Fayet de la Tour, lieutenant-colonel et délégué militaire départemental adjoint de l’Eure. Conférence au profit des correspondants-Défense du canton d’Evreux et alentours.