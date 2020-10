JOURNAL JEUDI 22 OCTOBRE 2020 00:00 / 10:02 1X

Le bus de la création d’entreprise, sur le marché du Val Fourré le 20 octobre 2020.

TITRES :

– Fait divers : une trentaine de personnes ont attaqué deux bus à Poissy.

– Couvre-feu : la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise réorganise ses activités.

– Cyclisme : un nouveau collectif milite pour le renforcement du réseau des pistes cyclables dans Grand Paris Seine et Oise.

– Flins sur Seine : l’équipe du film Le Petit Nicolas a tourné mercredi deux scènes à l’usine Renault.

– Interview de Hassane Aït Ahmed Si, chargé de mission « Jeunes entreprises » à la Direction Développement économique de GPSEO, et Benoît Malassigné, conseiller formateur à BGE Yvelines. Ils reviennent sur l’objectif du bus de la création d’entreprise, qui circule cette semaine à Mantes.