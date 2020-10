JOURNAL VENDREDI 23 OCTOBRE 2020 00:00 / 9:03 1X

Les organisations syndicales se sont rassemblées mercredi 21 octobre en hommage à Samuel Paty.

TITRES :

– Fait divers : deux accidents se sont produits sur l’A13 à hauteur d’Epone et de Mantes la Ville.

– Municipales : 38 communes des Yvelines sont concernées par des recours qui contestent les résultats.

– Poissy : une passerelle provisoire sera installée entre PSA et la gare routière sud.

– Ecquevilly : deux nouveaux médecins vont s’installer dans la commune.

– Culture : le festival Blues sur Seine est annulé.

– Interview d’Evelyne Diana-Bras, secrétaire départementale de la Fédération Syndicale Unitaire 78. Elle revient sur le message passé par les syndicats et enseignants mercredi 21 octobre, lors de l’hommage rendu à Samuel Paty.