JOURNAL MARDI 03 NOVEMBRE 2020 00:00 / 9:52 1X

Réaction du Père Matthieu Williamson, curé de la paroisse de Mantes la Jolie , suite à l’attentat survenu dans une église de Nice.

TITRES :

– Fait divers : une dizaine d’individus ont attaqué un équipage de CRS dimanche à Poissy.

– Economie : les présidents des Départements d’Ile-de-France demandent au gouvernement ed rouvrir les commerces de proximité non-essentiels.

– Education : le syndicat FSU 78 appelle à la grève des enseignants cette semaine.

– Interview de Raphaël Cognet, maire de Mantes la Jolie, et Caroline Lauret, mère d’élève et présidente de l’association parents ensemble. Ils détaillent les mesures sanitaires prises dans les écoles de la ville.

– Interview du Père Matthieu Williamson, curé de la paroisse de Mantes la Jolie, et Raphaël Cognet, maire de la ville. Ils reviennent sur l’attentat survenu dans une église à Nice et sur l’hommage rendu aux victimes dimanche à la Collégiale.