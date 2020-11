JOURNAL MARDI 03 NOVEMBRE 2020 00:00 / 9:00 1X

Le Préfet de l’Eure Jérôme Filippini lors d’un point presse sur le reconfirment le lundi 02 novembre 2020.

TITRES:

– Fait divers : un conducteur contrôlé avec plus de 2,5 grammes d’alcool dans le sang à Evreux.

– Autoroute A13 : deux grands excès de vitesse.

– Vernon : une pétition lancée par le Club des Commerçants pour ouvrir tous les commerces.

– Gaillon : le marché a bel et bien lieu.

– Interview de Jérôme Filippini, Préfet de l’Eure. Retour sur les mesures prises par la préfecture, et sur la situation sanitaire dans le département.