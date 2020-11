GPS&O : DES ASTUCES POUR BIEN GÉRER VOS DÉCHETS PENDANT LE CONFINEMENT

Dans le cadre de la situation pandémique actuelle et malgré les mesures de confinement imposées sur l’ensemble du territoire, il est primordial de continuer à bien trier ses déchets et de prendre les précautions nécessaires pour éviter la propagation du virus. De nombreux habitants du territoire se questionnent sur leurs gestes de tri et si leur utilité est toujours d’actualité. GPS&O vous livre quelques conseils pour continuer de garder les bons réflexes.

Les encombrants

La collecte des encombrants est maintenu sur le territoire de GPS&O, aux dates indiquées sur les calendriers, à hauteur d’1m3 maximum par foyer et par collecte.

De plus, l’ensemble des déchetteries accessibles aux habitants restent ouvertes selon les conditions d’accès actuels.

Et pour vous rendre dans votre déchetterie la plus proche n’oubliez pas votre attestation dérogatoire avec la mention “Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public ”.

Que faire de vos feuilles mortes ?

Ramasser et se débarrasser des feuilles mortes : voilà deux corvées qui peuvent vite se transformer en casse-tête, mais que l’on peut facilement alléger et dont on peut tirer profit en recyclant ces fameuses feuilles mortes.

Alimenter le compost. De la même façon que les feuillages non consommés des légumes du potager ou les tontes de pelouse, les feuilles mortes sont les bienvenues dans le tas de compost.

Faire du terreau de feuilles mortes. Le terreau de feuilles mortes est un substrat souple et léger, qui retient l’humidité et qui fournit des éléments minéraux assimilables, directement, par les plantes. On l’obtient par compostage des feuilles mortes.

Pailler ses plantations. En effet, les feuilles mortes sont le matériau le plus facile à utiliser en terme de paillage.

Télécharger votre attestation dérogatoire plutôt que de l’imprimer

Il est dorénavant possible de générer et télécharger l’attestation de déplacement dérogatoire sur le site du gouvernement depuis votre téléphone. Il suffit juste d’entrer ses informations, son motif de sortie et de générer son attestation de déplacement dérogatoire. Celle-ci contient un QR-code permettant de lire les informations portées sur l’attestation au moment de la saisie. C’est ce QR-code que les forces de l’ordre vérifieront lors de votre interpellation. Stockée sur votre téléphone l’attestation de déplacement dérogatoire ne génère ainsi aucun déchet, contrairement à la version papier. Il suffira juste de la supprimer une fois votre sortie terminée.

Réduisez vos déchets alimentaires (hors déchets carnés comme la viande et le poisson)

Pour ne pas encombrer la collecte principale, allégez votre bac d’ordure ménagère avec des gestes simples :

Ne stockez pas à outrance pour éviter le gaspillage alimentaire. Rendez-vous à proximité de votre lieu de résidence dans les petits commerces locaux.

Si vous disposez d’un jardin une solution simple, pratique et à la portée de tous : le compostage

N’hésitez pas à déposer dans votre composteur les déchets suivants :

Épluchures de fruits et légumes

Restes de repas : uniquement légumes, riz blanc, sans sauce

Marc de café, filtres, sachets de thé, tisane

Essuie tout

Rouleau cartonné de papier toilette

Mélangez avec vos déchets végétaux (tonte, petit bois, fleurs fanées…)

Si vous ne possédez pas de composteur vous pouvez en fabriquer un à partir de cagette en bois ou plus simplement encore faire un tas au fond de votre jardin, le compostage en tas est une pratique ancestrale

Si vous avez une question sur la pratique du compostage vous pouvez envoyer un mail à compostage@gpseo.fr

Réduisez les emballages

Pour ne pas encombrer la collecte principale, allégez votre bac d’ordure ménagère avec des gestes simples de réduction des emballages :

Achetez au maximum des produits en vrac ou à emballage réduit, en privilégiant vos commerces locaux.

L’eau du robinet est d’excellente qualité et permet d’éviter les bouteilles plastiques.

Limitez le gaspillage alimentaire

La situation actuelle peut conduire à acheter, plus que nécessaire, en produits frais. Attention, ces produits achetés en grande quantité risquent de se périmer et finir à la poubelle.

Pensez à congeler et à cuisiner les restes :

Compotes et confitures, retrouvez les petits plaisirs oubliés.

Smoothie au goûter avec les fruits tapés et un trait de jus de fruit en bouteille

Gratins de pâtes accommodés avec les restes de viandes ou de légumes

Congelez viandes et légumes

Consultez le guide de recettes anti gaspi de l’Ademe

Consultez le guide Mangez mieux, gaspillez moins de l’Ademe

Pensez aux denrées non périssables aux multiples vertus :

Le miel ne périme jamais

Fruits secs et à coques, excellents pour la santé

Légumes secs (lentilles, pois chiche, pois cassés, haricots rouges, etc…)

La chasse aux lingettes

Les lingettes jetées dans les WC se retrouvent dans les canalisations. Cela peut boucher l’évacuation chez les particuliers, mais cela entraîne aussi des dégâts plus importants dans tout le réseau. On les retrouve dans les égouts, puis dans les canalisations. Elles terminent leur voyage dans les pompes des stations d’épuration et entraînent des interventions spécifiques. Et qu’importe que les lingettes soient biodégradables ou non. Car les biodégradables ne se dissolvent pas assez rapidement. Il ne se passe qu’une demi-heure entre le moment où l’on appuie sur la chasse d’eau et l’arrivée des lingettes à la station d’épuration. Quant aux tissus biodégradables, ils sont encore plus solides et bloquent les arrivées d’eau.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet gpseo.fr.