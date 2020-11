JOURNAL VENDREDI 06 NOVEMBRE 2020 00:00 / 10:34 1X

Salamatou Tine, gestionnaire de la micro-crèche Les Petites Lucioles, et Léa Longo, référente technique.

TITRES :

– Fait divers : plusieurs voitures et poubelles ont été incendiées jeudi dans le Mantois.

– Education : les enseignants du Mantois intensifient leur grève contre les conditions sanitaires actuelles.

– Interview de Michel Lebouc, maire de Magnanville. Il détaille les mesures sanitaires de la ville au niveau scolaire et périscolaire.

– Elections départementales : Pierre Bédier et plusieurs élus demandent le report du scrutin.

– Interview de Salamatou Tine, gestionnaire de la micro-crèche Les Petites Lucioles à Mantes la Jolie, et Léa Longo, référente technique. Elles reviennent sur l’ouverture de cette nouvelle micro-crèche cette semaine.