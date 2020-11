LE DÉPARTEMENT DE L’EURE VOIT TOUT EN VERT

Consommer local en favorisant l’agriculture biologique et le développement des circuits courts, restaurer les rivières et les mares et préserver les ENS (Espaces Naturels Sensibles), font désormais partie des priorités du Département de l’Eure. Depuis plusieurs années déjà, les élus départementaux l’ont inscrit dans leur programme. Mais au fil des années, cette politique prend une part de plus en plus importante dans le budget du Département. Lors de la dernière commission permanente, le Département a renouvelé ses engagements.

Pour favoriser une politique agricole durable dans l’Eure, le Département mise principalement sur le développement des circuits courts et l’agriculture bio. Les deux étant intiment liés.

Le développement des circuits courts est, pour une partie du monde agricole, une véritable opportunité de diversification et de développement. Pour donner une meilleure visibilité aux producteurs bio, favoriser cette activité et répondre à une demande forte des consommateurs, deux plateformes web ont été lancées par le Département. Elles favorisent la mise en relation directe des producteurs et des acheteurs.

En octobre 2016, à l’occasion de la semaine du goût, le Département lançait officiellement la plateforme Agrilocal27, une déclinaison de l’association nationale Agrilocal.

En 2019, avec la Chambre d’Agriculture de l’Eure, le site « C’est fait dans l’Eure » était à son tour lancé. Depuis leur création, ces deux plateformes connaissent un véritable engouement.

Ainsi, le Département poursuit leur développement. Il met en œuvre un programme d’animations, destiné à renforcer les liens entre les chefs de cuisine des collectivités, les consommateurs et les producteurs locaux.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet eureennormandie.fr.