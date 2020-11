JOURNAL VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020 00:00 / 11:22 1X

Christian Leprovost, vice-président en charge de l’écologie, la transition énergétique et la valorisation des déchets à Seine Normandie Agglomération.

TITRES:

– Discours de Jean Castex : pas de changement sur les règles du confinement.

– Fait divers : un accident cause la mort d’une personne et deux blessés grave à Saint-Marcel.

– Vernon : la campagne d’hiver des restos du cœur commence le 26 novembre.

– Covid-19 : où se faire dépister dans l’agglomération de Vernon ?

– Interview de Christian Leprovost, vice-président en charge de l’écologie, la transition énergétique et la valorisation des déchets à Seine Normandie Agglomération. Présentation du Plan Climat Air Energie Territoriale de SNA.