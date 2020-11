JOURNAL LUNDI 23 NOVEMBRE 2020 00:00 / 9:21 1X

Michel Vialay, député de la 8e circonscription des Yvelines.

TITRES :

– Fait divers : des policiers ont essuyé des jets de pierre par une dizaine d’individus aux Mureaux.

– Santé : un cas de grippe aviaire a été détecté dans une animalerie des Yvelines.

– Economie : la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a fait le bilan de l’impact financier causé par la crise sanitaire.

– Mantes la Jolie : la ville a participé à l’opération nationale DuoDay jeudi 19 novembre.

– Interview de Michel Vialay, député de la 8e circonscription des Yvelines. Il revient sur les annonces de Calcia concernant le renoncement du projet de carrières dans le Vexin et la réduction d’effectifs sur les sites de Gargenville et Guerville.