JOURNAL MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020

MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020

Pour un conseil, une orientation ou signaler un fait de violence, le 39 19 est le numéro national de référence.

TITRES :

– Fait divers : un jeune homme a été tailladé au cou dans un foyer lundi soir.

– Confinement : Emmanuel Macron a annoncé des mesures d’allègement en trois étapes, dont la première débute le 28 novembre.

– Poissy : la ville a inauguré deux centres de dépistage de la Covid.

– Gargenville : le quartier Les Hauts de Rangiport » entame une nouvelle phase de développement.

– Interview de Marielle Savina, déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité des Yvelines. Elle détaille les dispositifs d’aides et d’urgence pour les femmes et enfants victimes de violences intrafamiliales.