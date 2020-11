JOURNAL VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020 00:00 / 10:20 1X

Les commerces dits non-essentiels, a l’image de la librairie Tonnenx et du magasin de prêt a porter Raquel’s peuvent rouvrir leur magasin le 28 novembre 2020.

TITRES :

– Fait divers : une alerte au monoxyde de carbone s’est produit à Mantes la Jolie jeudi matin.

– Flins sur Seine : l’usine Renault est destinée à devenir un site d’économie circulaire.

– Justice : l’ex-préfet des Yvelines Serge Morvan comparaîtra au Palais de Justice de Versailles pour détournement de fonds publics et réalisation de faux documents.

– Solidarités : le Département mène des campagnes pour soutenir les actions locales, par le biais de ses Territoires d’Action départementale.

– Interview de Sidalia Castro, gérante de la boutique Raquel’s à Mantes la Jolie, et Camille Tonnenx, propriétaire de la librairie Tonnenx. Elles reviennent sur le fonctionnement de leurs magasins durant le confinement et sur les modalités de leur réouverture à partir du 28 novembre.