JOHAN AUVRAY vice-président en charge des sports à Seine Normandie Agglomération.– 28 NOVEMBRE 2020 00:00 / 12:01 1X

BPM reçoit cette semaine Johan Auvray, maire-adjoint en charge de l’événementiel, de la jeunesse et des sports à la mairie de Vernon, et vice-président en charge des sports à Seine Normandie Agglomération. Il revient avec nous sur les nouveautés dans la pratique du sport suite aux dernières annonces du Président de la République et du Premier Ministre.