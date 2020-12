BPM MAGAZINE CROIX-ROUGE – 5 DECEMBRE 2020 00:00 / 12:00 1X

L’association CROIX ROUGE FRANÇAISE

BPM reçoit L’Association de la Croix-Rouge de l’Eure. Retrouvez Danielle Jadart, responsable territoriale de la communication et du développement des ressources. Le but de l’association est de venir en aide aux personnes en difficulté en France et à l’étranger.