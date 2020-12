JOURNAL VENDREDI 04 DÉCEMBRE 2020 00:00 / 10:08 1X

La campagne du Téléthon se déroule cette année du 3 au 5 décembre.

TITRES :

– Fait divers : une bagarre a éclaté entre deux individus à l’agence Pôle Emploi de Mantes la Jolie.

– Mantes la Jolie : l’union locale CGT a dévoilé une plaque en hommage à l’ancien Ministre du Travail Ambroise Croizat.

– Hommage : les élus de la Région Ile de France et du Département des Yvelines saluent la mémoire de l’ancien Président de la République Valéry Giscard d’Estaing.

– Santé : les cas de grippe aviaire en Corse et dans les Yvelines ont une source commune dans le Nord.

– Interview de Jean-Jacques Demezières, coordinateur de l’AFM Téléthon, secteur de l’Ouest Yvelines. Il revient sur les animations menées ce week-end et sur les différents moyens de faire un don.