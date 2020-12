VERNON SUCCÉDERA À COLLEFERRO POUR LA PRÉSIDENCE DE LA COMMUNAUTÉ DES VILLES ARIANE (CVA)

Après Séville en 2019, Bordeaux en 2020-2021 et Colleferro en 2022, le Conseil des Maires de la Communauté des Villes Ariane a confié, dans sa séance du 4 décembre 2020, la présidence des villes Ariane (CVA) en 2023, à la Ville de Vernon et le Secrétariat général à l’industriel ArianeGroup. Cette présidence témoigne de la forte empreinte industrielle du secteur spatial dans la région, avec notamment ArianeGroup, premier employeur privé du territoire de Seine Normandie Agglomération et acteur de la création du Campus de l’espace.

La ville a concocté un pré-projet d’animations pour cette année de présidence dont plusieurs sont déjà testées tandis que d’autres seront organisées en 2021 et 2022 pour expérimenter le meilleur format à leur donner en 2023 qui sera l’année de leurs apothéoses.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet de la ville www.vernon27.fr.