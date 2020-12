MANTES LA VILLE : UNE COLLECTE DE SANG ORGANISÉE LE 21 DÉCEMBRE

L’Amicale Des Donneurs De Sang De Mantes En Yvelines et l’EFS organisent une collecte de sang lundi 21 décembre de 14 à 19 h à l’Hôtel de Ville de Mantes la Ville. Pour donner votre sang il faut avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50 kg, ne pas être à jeun et être en bonne santé

1700 dons sont nécessaires quotidiennement pour couvrir les besoins de l’Île de France. Depuis l’allègement du confinement les dons ont diminué.

En raison de la pandémie il est impératif de prendre rendez-vous sur le site de l’EFS: https://dondesang.efs.sante.fr. En cas de difficulté sur internet, il faut contacter l’amicale.

Des mesures sanitaires sont mises en œuvre pour protéger les donneurs, le personnel de l’EFS et les bénévoles. Le masque est obligatoire et fournit par l’EFS.

La réservation sur internet permet de réguler le flux et de garder les distanciations physiques.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet https://dondesang.efs.sante.fr/don-de-sang-et-covid-19.