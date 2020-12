JOURNAL LUNDI 14 DÉCEMBRE 2020 00:00 / 9:11 1X

Le nouveau collège de Mantes la Jolie devrait ouvrir à la rentrée 2021.

TITRES :

– Fait divers : la brigade anticriminalité a été attaquée par un groupe d’individus à Mantes la Jolie.

– Ecologie : la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a adopté son Plan Climat Air Energie Territorial.

– Economie : la communauté urbaine GPSEO attribue des fonds de concours à 17 communes de moins de 5000 habitants.

– Logement : la Préfecture des Yvelines réactive la commission départementale de conciliation des baux commerciaux.

– Interview de Cécile Dumoulin, vice-présidente du conseil départemental, déléguée aux collèges, et Catherine Arenou, vice-présidente déléguée à l’insertion et à la politique de la ville. Elles reviennent respectivement sur la situation des collèges à Mantes la Jolie, et sur la politique d’insertion professionnelle du département.