YVELINES: LE DÉPARTEMENT ACTIVE LE DISPOSITIF YES+ POUR L’HIVER

En pleine crise sanitaire et sociale, le succès du dispositif estival YES+ mis en place pour lutter contre l’isolement des personnes âgées a conduit le Département des Yvelines à le redéployer pour cet hiver. Les candidatures sont ouvertes.

Mis en place au lendemain de la canicule de 2003, le dispositif YES (Yvelines Etudiants Seniors) propose des visites de convivialité par des étudiants au domicile des personnes âgées isolées. Durant l’été 2020, pour répondre à la crise sanitaire, le Conseil départemental des Yvelines a renforcé le dispositif avec une nouvelle formule, YES+, qui ne faisait plus seulement intervenir des étudiants mais était élargie aux bénéficiaires du RSA, aux chômeurs ou encore aux auxiliaires de vie.

YES+ avait ainsi permis de recruter plus de 300 Yvelinois ayant effectué durant l’été plus de 9 000 visites et 26 000 appels téléphoniques auprès de 8 000 seniors isolés.

YES+ hivernal est activé de mi-décembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021. Coût de l’opération : 800 000 euros.

Toutes les communes des Yvelines mais également les centres communaux d’action sociale (CCAS), les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) et les services d’aides et d’accompagnement à domicile (SAAD) peuvent candidater au dispositif YES+ hivernal pour recruter et coordonner les personnes qui seront chargées de rendre visite aux seniors isolés.

La prestation est gratuite pour les personnes âgées et fait l’objet d’un financement du Conseil départemental des Yvelines.

Si vous souhaitez devenir agent de convivialité vous devez remplir certains critères :

avoir plus de 16 ans,

être un lycéen/étudiant (avec priorité aux étudiants en situation de précarité),

être en recherche d’emploi ou/et bénéficiaires du RSA,

être auxiliaire de vie et travailler dans un SAAD ayant répondu à l’appel à candidature (vous pourrez être recruté en complément de votre activité professionnelle),

avoir le goût du contact avec les personnes âgées,

avoir une capacité d’écoute, d’échange et de partage.

Vos missions (dans le respect des gestes barrières liés au contexte sanitaire) sont :

Ecouter, diffuser de bonnes pratiques préventives et d’alerte (le cas échéant)

Effectuer des visites de convivialité de proximité chez la personne âgée (à domicile, en résidence autonomie et en Ehpad), dans le respect des gestes barrières

Animer des activités ludiques et numériques, partager des temps d’échange et de stimulation avec la personne que vous accompagnez,

Accompagner la personne dans le cadre de promenades et de sorties

Passer des appels téléphoniques pour s’assurer que la personne âgée va bien.

Si vous êtes motivés et souhaitez décrocher un emploi rémunéré et solidaire en devenant « agent de convivialité », candidatez directement à yesplus@yvelines.fr ou appelez le numéro vert : 0 805 38 39 49 puis tapez 4 (appel gratuit).

Si vous êtes une personne âgée, vous pouvez bénéficier de ce service entièrement gratuit.

Le service qui vous sera rendu :

Visites de convivialité

Activités ludiques et numériques

Quand cela est possible : promenades, sorties, activités collectives

Echanges téléphoniques

Si vous voulez vous inscrire pour bénéficier de ce service YES+, vous pouvez vous inscrire ou inscrire un de vos proches via le numéro vert gratuit : 0 805 38 39 49 puis tapez 4.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.yvelines-infos.fr.