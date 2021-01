BPM MAGAZINE SECOURS POPULAIRE – 19 DÉCEMBRE 2020 00:00 / 13:15 1X

L’Association SECOURS POPULAIRE VERNON

BPM reçoit L’Association du Secours Populaire. Retrouvez Cécile Fournier, coordinatrice de l’antenne du Secours Populaire à Vernon, accompagnée de Bernard Chevalier, bénévole. Le but de cette association est d’agir contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde et de promouvoir la solidarité et ses valeurs.