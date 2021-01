VERNON : OUVERTURE DU DRIVE DE LA LUDOTHÈQUE LE SAMEDI

Au vu de la situation sanitaire actuelle, la ludothèque de Vernon est ouverte en DRIVE uniquement. Vous pouvez réserver vos jeux par mail (abarre@vernon27.fr) ou par téléphone (02.32.51.13.55) le mercredi et le jeudi. Ce service est proposé à tous les adhérents, que vous ayez pris l’adhésion avec ou sans emprunt.

Le drive est ouvert le mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h, le jeudi : de 16h30 à 18h et le samedi (les 9 et 23 janvier ainsi que le 6 février) : de 10h à 12h.

Concernant le choix de vos jeux, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

vous pouvez faire votre choix grâce à la nouveauté de cette année : le catalogue des jeux en ligne, en cliquant ici. Une aide dans votre recherche est disponible dans le menu «Mode d’Emploi» sur la gauche de la page d’accueil.

vous souhaitez des conseils pour votre choix, contactez Anne-Laure par téléphone afin d’en discuter.

Une fois votre choix fait (3 jeux/puzzles par famille), il vous suffit de contacter la ludothèque par mail ou par téléphone et de convenir d’un jour de retrait.

Une seule famille à la fois pourra rentrer dans la ludothèque, le port du masque à partir de 6 ans et le lavage des mains à l’entrée est obligatoire.

Pour votre sécurité, le protocole de la ludothèque prévoit une mise en « quarantaine » de 10 jours de tous les supports restitués ; ceux-ci sont ensuite nettoyés, avant d’être informatiquement enregistrés « en retour », puis sont de nouveau empruntables.

Ces modalités sont susceptibles de changer au fil des semaines à venir.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.