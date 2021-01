JOURNAL JEUDI 14 JANVIER 2021 00:00 / 10:01 1X

L’association Saint-Marcel Bouge s’est vu allouer un minibus pour les aider dans leurs futurs projets.

TITRES:

– Fait divers : le ministre Sébastien Lecornu visé par une enquête du Parquet National Financier.

– Vernon : six et quatre mois de prison avec sursis pour les agresseurs du coup de fusil et de l’attaque au chien.

– Ivry-la-Bataille : le club des aînés durement touché par la Covid-19.

– Vernon : le Club des Commerçants annonce les gagnants du grand jeu concours de Noël.

– Interview de Youssef Ghzalale, président de l’association Saint-Marcel bouge. Un minibus a été alloué à l’association pour les aider dans leurs projets futurs.