BPM MAGAZINE JEUNESSE ET VIE – 16 JANVIER 2021

L’Association JEUNESSE ET VIE

Mélanie Roger et Amel Mahieddine (les deux plus à droite sur la photo), accompagnées d’une partie de l’équipe de l’association Jeunesse et Vie.

BPM reçoit L’Association Jeunesse et vie. Retrouvez Mélanie Roger, vice présidente de l’association, accompagnée d’Amel Mahieddine, conseillère en économie sociale et familiale. Jeunesse et Vie a comme vocation de rassembler des femmes et des hommes affirmant leur volonté d’agir pour l’insertion et l’autonomie des mineurs, des jeunes et des adultes.