L’HÔPITAL DE VERNON RETENU PAR LE PRÉFET COMME CENTRE DE VACCINATION DU DÉPARTEMENT

Si vous avez plus de 75 ans, vous pouvez vous faire vacciner contre le COVID quelque soit le lieu de votre domicile. Dès aujourd’hui, prenez rendez-vous : par téléphone : au 02 79 46 11 56 (de 8h à 18h 7j/7) ou par internet : sur la plateforme doctolib.fr

La Ville de Vernon accompagne l’Agence Régionale de Santé Normandie, le personnel soignant et tous les professionnels de santé. Une stratégie et une information claire pour toucher progressivement le plus grand nombre et assurer notre sécurité sanitaire.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.