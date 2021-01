VERNON : DES GOÛTERS ÉQUILIBRÉS DANS LES ÉCOLES

Réduire l’impact environnemental grâce à de petits gestes du quotidien : tel est l’objectif à Vernon. Parmi les différents aspects abordés par la démarche, le volet alimentation / santé revêt une importance particulière puisqu’au-delà des objectifs écologiques, il vise aussi à apprendre aux élèves à manger plus sainement. Le coup d’envoi a été donné vendredi dernier à l’école François Mitterrand.

Et on commence par le petit déjeuner bien sûr. Puisque le 1er repas est le plus important pour bien démarrer une journée d’école, c’est sur celui-ci que les équipes se sont d’abord se concentrées. Depuis vendredi matin et jusqu’à la fin de l’année scolaire, une nutritionniste viendra animer des petits déjeuners de 8h30 à 9h dans les cantines des écoles François Mitterrand, Pierre Bonnard, les Nymphéas et Marie-Jo Besset. Elle dispensera les bons conseils pour préparer un petit déjeuner sain et équilibré.

A partir d’aujourd’hui la nutritionniste anime des séances « Mon goûter zéro déchet équilibré » de 16h30 à 18h dans les accueils périscolaires, où les enfants apprendront à veiller sur leur équilibre alimentaire. Elle insistera notamment sur les aliments biologiques, locaux et de saison, puisque veiller sur leur santé et sur celle de la planète sera le défi des petits citoyens de demain. Il sera également conseillé aux parents de veiller à réduire les déchets liés aux goûters de leur enfant, puisque ceux-ci en génèrent chaque jour une quantité très importante.

Pour accompagner les familles dans cette démarche, la ville distribuera un guide des bonnes habitudes, ainsi qu’une boîte à goûter zéro déchet, pour ceux qui n’en auraient pas à la maison. Cette boîte permettra de consommer des produits faits-maison ou en vrac, sains et sans emballages. Les petits vernonnais vont pouvoir réapprendre à se régaler de bonnes choses simples et saines.

Au total, plus de 1000 élèves participeront à ces séances, accompagnés de leurs enseignants et de certains parents d’élèves.

Pour compléter le dispositif sur l’alimentation, des équipes de Seine Normandie Agglomération viendront animer des opérations « Midis sans gâchis » dans les écoles concernées. Sur deux semaines, les gaspillages alimentaires seront identifiés puis limités au maximum, grâce à un système de pesées. Ces opérations ont déjà fait leurs preuves aux 4 coins de l’agglomération, et ont permis de changer les habitudes de consommation dans les cantines.

La communauté d’agglomération joue son rôle d’agglo durable, pour construire ensemble, un territoire innovant et écoresponsable.