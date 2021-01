YVELINES : DES NAVETTES GRATUITES POUR ALLER SE FAIRE VACCINER

Alors que les personnes de plus de 75 ans sont prioritaires dans les centres de vaccinations contre la Covid-19, le service de transport à la demande des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine est mis à leur disposition gratuitement pour les acheminer.

Les neufs centres de vaccination répartis dans les villes de Versailles, Mantes-la-Jolie, Poissy et Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye, Houdan, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Montigny-le-Bretonneux et Les Mureaux, ont ouverts le lundi 18 janvier. Ils sont destinés aux personnes âgées de plus de 75 ans et des malades de plus de 65 ans présentant des comorbidités.

Mais ces personnes peuvent rencontrer des difficultés pour se déplacer. Certaines peuvent même être dépourvues de moyen de transports. Afin de résoudre ce problème et de leur permettre de bénéficier de la campagne de vaccination, les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont décidé de les soutenir en leur proposant gratuitement l’accès au service de transport public collectif à la demande (PAM 78-92).

Les bénéficiaires, invités à se faire vacciner, vont donc avoir la possibilité d’effectuer l’aller-retour entre leur domicile et les centres dédiés. Avant de solliciter le service PAM, l’usager doit avoir impérativement pris rendez-vous avec un centre de vaccination d’autant que l’accueil des personnes est soumis à un protocole sanitaire strict.

C’est seulement à la suite de la prise du rendez-vous que la personne peut réserver la venue de la navette gratuite. Pour obtenir sa venue, il suffit de téléphoner au 0 806 00 78 92 (du lundi au dimanche et de 7 heures à 20 heures) ou expédier un courrier électronique (pam78-92@transdev.com). La demande doit être effectuée au moins 48 heures avant le rendez-vous au centre de vaccination.

Les demandes avec un délai inférieur feront l’objet d’une étude mais sans garantie de pouvoir les satisfaire. Des justificatifs pourraient être demandés pour valider ces réservations. A noter que les personnes souffrantes d’un handicap psychique ou cognitif, type maladie d’Alzheimer, autiste ou autres devront obligatoirement être accompagnées. Pour plus d’information rendez-vous sur le site internet https://www.pam78-92.iledefrance-mobilites.fr

Le service de transport à la demande est mis en place et financé par les Départements des Yvelines, des Hauts-de-Seine, la Région Ile-de-France et Ile-de-France Mobilités. Ce PAM 78-92 est disponible tous les jours de la semaine et accessible toute l’année de 6 heures à minuit et il s’adresse aux personnes de plus de 75 ans bénéficiant de l’allocation personnalisée d’autonomie et aux détenteurs de la carte mobilité inclusion.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet www.yvelines.fr.