Le musicien vernonnais Wax Tailor est venu nous parler de son 6ème album “The Shadow of Their Suns”.

TITRES:

– Fait divers : 3 jeunes interpellés pour possession de cannabis à Evreux.

– Evreux : le coiffeur qui ouvrait des salons partout en France a été condamné.

– Vernon : 18 nouvelles caméra de vidéoprotection d’ici la fin du mois.

– Vernon : la nouvelle vie de l’ancienne trésorerie générale.

– Interview de Wax Tailor, musicien vernonnais. Sortie de son 6ème album « The Shadow of Their Suns ».