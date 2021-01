COUVRE-FEU : LE POINT SUR LES SERVICES PUBLICS ASSURÉS PAR GPS&O

Depuis le 16 janvier 2021 un couvre-feu s’applique de 18h à 6h sur l’ensemble du territoire métropolitain. La communauté urbaine assure la continuité de service dans les conditions normales, aux jours et horaires habituels : déchets (collecte et déchetterie), voirie, eau et assainissement et logement.

Les piscines d’Andrésy, Saint-Exupéry à Poissy, Les Mureaux et Porcheville restent exceptionnellement ouvertes pour :

les activités sportives participant à la formation universitaire ;

les entraînements des sportifs professionnels et de haut niveau ;

les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;

les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles.

Les piscines de Conflans-Sainte-Honorine, Poissy (Migneaux), Verneuil-sur-Seine, Meulan-en-Yvelines, Aubergenville, Aqualude à Mantes-la-Jolie et Aquasport à Mantes-la-Ville sont fermées.

La patinoire reste ouverte uniquement pour l’accueil des Instituts médicoéducatifs (IME) le lundi de 13h45 à 15h45 et le mercredi de 11h à 12h.

La médiathèque des Mureaux est ouverte du mardi au dimanche, de 14H à 17H30 avec une jauge maximale de 50 personnes.

Un click & collect, système de commande en ligne et de retrait sur place est disponible. Plus d’infos cliquez ici.

Le Centre de La Danse Pierre Doussaint aux Mureaux ferme ses portes à 17h30 pour respecter la mesure du couvre-feu.

Pour respecter le couvre-feu, la fin des cours collectifs du Conservatoire à Rayonnement Départemental à Mantes-la-Jolie se fait à 17h. Les autres cours se terminent à 17H30. Pour les cours ayant lieu après 17h30, ceux-ci se déroulent en visio enseignement.

Le Théâtre de la Nacelle à Aubergenville est fermé au public.

Le Parc aux étoiles à Triel-sur-Seine est également fermé au public. Néanmoins, le Parc aux Etoiles vous propose un programme 100 % virtuel en direction de tous les publics 7 jours sur 7. Pour en savoir plus cliquez ici

Pour les remboursements de vos activités culturelles, vous êtes invité à remplir en ligne votre formulaire de demande de remboursement des billets achetés.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet gpseo.fr.