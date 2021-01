EVREUX : AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE LA PLACE DE LA FRATERNITÉ

Pour améliorer la qualité paysagère de la place de la Fraternité et augmenter le fleurissement, un nouvel aménagement est en cours avec : le remplacement des 7 chênes verts par des Lagerstroemia indica (Lilas des indes), l’agrandissement et le fleurissement de ces 7 pieds d’arbres par du fleurissement vivace ainsi que la découpe des 3 zones de pavés, la plantation de 2 arbres (Pyrus ‘Chanticleer’) et la plantation de vivaces.

Cet aménagement permettra d’apporter environ 100 m² de fleurissement à cette place qui en est aujourd’hui dépourvue et de réduire son aspect très minéral.

La régie Espaces Verts et l’entreprise SEGTRA interviendront jusqu’ au vendredi 19 février 2021.

Pour plus de renseignements rendez vous sur le site internet evreux.fr.