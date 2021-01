JOURNAL MERCREDI 27 JANVIER 2021 00:00 / 9:21 1X

Églantine Domenech, secrétaire adjointe et entraîneuse au club de Hockey sur glace de l’AS Mantaise.

TITRES :

– Faits divers : une patrouille de police a été attaquée par des jets de projectile à Poissy.

– Maule : le lycée privé de la commune doit fermer cette semaine pour cause de cas contact.

– Sécurité : la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise vient d’installer son Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.

– Limay : la protestation électorale de Cécile Dumoulin à l’encontre du maire Eric Roulot a été rejetée par le tribunal administratif de Versailles.

– Limay : la commune a obtenu le label Ville Prudente.

– Interview d’Eglantine Domenech, secrétaire adjointe et entraîneur au club de Hockey sur glace de l’AS Mantaise. Elle revient sur la pétition lancée afin de maintenir les entraînements pour les mineurs.