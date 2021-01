SNA : LES COMPOSTEURS DE L’AGGLO VICTIMES DE LEUR SUCCÈS

Seine Normandie Agglomération, sous sa casquette d’agglo durable, agit au quotidien en faveur de la réduction des déchets. Depuis plusieurs années, ses agents du service déchets effectuent un véritable travail de terrain pour répandre la pratique du compostage aux 4 coins du territoire. Elle permet à chaque foyer qui en fait la demande d’acquérir un composteur individuel pour une somme symbolique, et de bénéficier d’une formation à la bonne mise en pratique.

C’est ainsi que chaque année, SNAgglodurable équipe et accompagne une centaine de foyers vers cette pratique vertueuse qui permet de transformer ses déchets de la cuisine et du jardin en un terreau utlra-fertile pour le jardin. Dans le même temps, ces foyers deviennent totalement autonomes dans le traitement de leurs déchets verts, et c’est une économie de gagnée pour tous : les familles, la collectivité, et bien sûr la planète puisque la démarche évite de nombreux déplacements à la déchèterie.

Le nombre de demandes a explosé en 2020, et l’agglomération a dû faire face, de manière inattendue, à près de 500 demandes. Sans doute un des effets secondaires de la crise sanitaire, puisque de très nombreuses personnes ont passé plus de temps à prendre soin de leur jardin durant les confinements, et ont franchi le pas de pratiques plus éco-responsables.

SNA, fidèle à son objectif de construire un territoire innovant et éco responsable, main dans la main avec ses administrés, se félicite de cet engouement, et déploie alors les moyens nécessaires pour satisfaire plus de 350 de ces demandes. Au service déchets, on relance les commandes, et ceux que l’on nomme désormais « les super-héros » décuplent leurs efforts pour former les habitants sur le terrain.

En ce début d’année 2021, la liste ne cesse de s’allonger, mais le stock de composteurs est épuisé. L’agglomération propose donc un tuto en ligne sur son site internet pour fabriquer soi-même son composteur. En partenariat avec le SYGOM, SNA y propose plusieurs solutions simples et efficaces pour s’auto-équiper à moindre frais, à partir de matériaux de récupération, et sans pour autant être un as du bricolage.

Outre la satisfaction de construire soi-même son composteur, cette solution présente l’avantage de d’adapter la taille et le volume de son équipement aux réels besoins en matière de compostage.

Pour plus d’informations rendez vous sur le site internet sna27.fr.